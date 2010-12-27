По словам генерального директора клуба "Тосно" Вячеслава Матюшенко, на матче 10-го тура чемпионата России по футболу "Тосно" - "Спартак" будут усилены меры безопасности.

Как сообщает портал "47news", на матче "Тосно" - "Спартак" будут усилены меры безопасности.



По словам генерального директора клуба из Ленобласти Вячеслава Матюшенко, на матче будут мобилизированы все правоохранительные органы, а также будет досмотр болельщиков. Помимо этого, гендиректор клуба отметил, что в этом году приедет не 10%, а гораздо больше, поэтому меры предосторожности уже должны быть на готове. Усиление мер безопасности в частности связано с "особыми" отношениями болельщиков "Зенита" и "Спартака".



Напоминаем, матч "Тосно" — "Спартак" пройдет в воскресенье, 17 сентября, в Петербурге на стадионе "Петровский".