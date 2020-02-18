На людях успешно протестировали вакцину от менингита в виде капель

Бактерии, которые вызывают менингококковый менингит, могут спровоцировать летальный исход после появления первых симптомов.

Ученые из Саутгемптонского университета успешно протестировали на людях вакцину от менингита в виде капель в нос. Препарат содержит модифицированные бактерии, которые блокируют инфицирование менингококковым менингитом верхних дыхательных путей. Об этом сообщает "Хайтек+".

Отмечается, что бактерии, вызывающие менингококковый менингит, могут привести к летальному исходу уже через пару часов после появления первых симптомов. А новый препарат способен создать сильный иммунный ответ против этих бактерий.

Таким образом, данная вакцина может быть простым и безопасным средством профилактики воспаления оболочек мозга.

Ранее мы писали, что Компания Apple представила внешний аккумулятор для линейки iPhone 12.

Фото: pixabay