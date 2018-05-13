На льду Северного Ледовитого океана развернули российский флаг размером 1,4 тыс. кв. м

Полярники стали участниками акции "Все стихии", приуроченной ко Дню государственного флага РФ.

Участники экспедиции дрейфующей полярной станции "Северный полюс - 41" развернули на территории Северного Ледовитого океана российский триколор с общей площадью 1,4 тысяч квадратных метров в честь Дня государственного флага. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Торжественная акция организована в рамках проекта "Все стихии", в ходе которого флаг РФ разворачивается в самых экстремальных условиях и знаковых местах планеты: в воздухе, на воде, на вулкане и на земле - на Кавказе и на Камчатке, в Сибири и в Крыму, в Антарктиде и в Арктике. пресс-служба ААНИИ

Эксперты пояснили, что для организации акции специалисты выбрали безопасный участок ледового поля. Два рейса отечественного вертолета Ка-32 доставили 24 участников мероприятия к месту проведения. Речь идет о полярниках платформы "Северный полюс" и научно-экспедиционного судна "Академик Трёшников". Директор ААНИИ Александр Макаров пояснил, что специалистов отделяет от большой земли десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian