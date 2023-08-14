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Корабли Северного флота приступили к походу по морям Северного Ледовитого океана

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Поход выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике

Корабли Северного флота приступили к походу по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В состав отряда вошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов". Они вышли из Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.

Поход выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике. Он продлится около двух месяцев. 

Ранее мы сообщали, что на Северном флоте состоялось учение по оказанию помощи экипажу судна в Арктике.

Видео: Минобороны России

Теги: корабли, минобороны россии, поход, северный ледовитый океан, северный флот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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