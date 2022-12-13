На культурное развитие Петербурга потратят более 26 млрд рублей

Сегодня в городе проживает 165 деятелей культуры, которые отмечены почётным званием "народный".

На культурное развитие Петербурга выделят более 26 млрд рублей. Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, в Социальный кодекс внесли изменения, которые позволят ежемесячно выплачивать народным артистам, народным архитекторам, народным учителям и народным художникам по 30 тысяч рублей. Сегодня в городе проживает 165 деятелей культуры, которые отмечены почётным званием "народный".

Особый статус работники искусства смогут получить в ноябре 2023 года, торжественную церемонию проведут в следующем году.

Ранее бесплатное соцобслуживание ветеранов и блокадников одобрили в Петербурге. Меры поддержки внесли в Социальный кодекс города.

Фото: Piter.tv

