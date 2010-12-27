КГИОП собирается судиться с "Лениздатом" из-за незаконной надстройки

В Смольном рассказали, что ответственная компания отказывается выполнять снос конструкции.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников готовят исковое заявление в отношении дирекции бизнес-центра "Лениздата" по набережной реки Фонтанки. На здании обнаружена незаконная пристройка на крыше. Чиновники потребовали от руководства снести помещение, но их требование так и не было выполнено. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

По сведениям ведомства, впервые о надстройке заговорили еще в декабре 2018 года. Местные жители заметили, что металлическая конструкция появилась на кровле 59 дома под литерой В.

Напомним, что "Лениздат" не является историческим объектом, но располагается в зоне регулирования застройки Петербурга. Собственником здания числится компания "Стройинвест". Руководству сообщили о недопустимости создания на крыше самовольной постройки.Однако, повторная проверка показала, что строительство продолжается.

Фото: Piter.tv