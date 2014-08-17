На корону "Миссис Россия 2020" претендуют две петербурженки

Одной участнице 47, второй – 26 лет.

Первый финал конкурса красоты после всероссийского карантина прошел в конце июня закрытом режиме. Победу в конкурсе "Миссис Лахта 2020" в категории "Классик" одержала 47-летняя многодетная мама Екатерина Приходько, в категории до 40 лет – 26-летняя Юлия Малахова, в будущим они обе смогут претендовать на корону "Миссис Россия".

Корона "Миссис Лахта Классик - 2020" (возраст участниц свыше 40 лет) досталась многодетной маме, бизнесвумен с многолетним стажем, сорокасемилетней Екатерине Приходько. "Миссис Лахта - 2020" стала, тренер по конному спорту и иппотерапии, двадцатишестилетняя Юлия Малахова. Обе женщины автоматически попали в финал конкурса красоты "Миссис Санкт-Петербург" и после этого смогут принять участие в конкурсе "Миссис Россия".

Финал конкурса откладывался несколько месяцев из пандемии коронавируса, изначально всё должно было пройти 30 апреля. И только после открытия "зеленой зоны" в Ленобласти удалось в оперативном режиме организовать телеверсию финала. Впервые финал "Миссис Лахта 2020" проходил без зрителей и даже знакомых и родственников.

Фото: представители конкурса