На концерте "Кино" решили не делать голограммы Цоя

Объявлен старт продаж билетов на концерты группы "Кино" в Москве и Петербурге.

Сын Виктора Цоя заявил о том, что голограммы его отца на концертах группы "Кино" не будет. По словам Александра Цоя, создатели шоу не будут "предпринимать попыток оживить человека, которого уже нет". Об этом он сообщил на конференции в ТАСС.

В следующем году в двух столицах пройдут концерты "Кино", в Петербурге - 31 октября, а в Москве - 21 ноября. Площадкой для выступления в городе на Неве станет "Ледовый дворец". В шоу будут задействованы оцифрованные записи голоса Виктора Цоя и видеоряд, созданный его сыном. Перед зрителями выступят оригинальные басисты группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

Игорь Тихомиров рассказал, что Александр Цой никогда не был на концерте музыкальной группы.

С сегодняшнего дня можно приобрести билеты на концерты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что музыканты группы "Кино" снимут фильм о Цое.

Фото: предоставлено организаторами