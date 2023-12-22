На губернаторский прием ПМЭФ Смольный намерен потратить более 18 млн рублей

Заявки на участие в аукционе принимают до 10 апреля.

Администрация Петербурга намерена выделить 18,2 млн рублей на губернаторский прием в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 25 марта.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 апреля. Победитель аукциона будет отвечать за организацию ПМЭФ от имени губернатора города. В задачи поставщика войдет работа с площадкой на 1,5 тыс. гостей.

Кроме того, в мероприятии поучаствуют "творческие специалисты" – те, кто поставят шоу длительностью два часа. Оно должно являться "художественным произведением особого формата, которое сочетает музыкальное искусство с протокольными нормами".

Ранее на Piter.TV: презентация LADA Iskra состоится в рамках ПМЭФ в Петербурге.

Фото: Piter.TV