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На губернаторский прием ПМЭФ Смольный намерен потратить более 18 млн рублей
Сегодня, 20:01
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На губернаторский прием ПМЭФ Смольный намерен потратить более 18 млн рублей

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Заявки на участие в аукционе принимают до 10 апреля.

Администрация Петербурга намерена выделить 18,2 млн рублей на губернаторский прием в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 25 марта. 

Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 апреля. Победитель аукциона будет отвечать за организацию ПМЭФ от имени губернатора города. В задачи поставщика войдет работа с площадкой на 1,5 тыс. гостей.

Кроме того, в мероприятии поучаствуют "творческие специалисты" – те, кто поставят шоу длительностью два часа. Оно должно являться "художественным произведением особого формата, которое сочетает музыкальное искусство с протокольными нормами". 

Ранее на Piter.TV: презентация LADA Iskra состоится в рамках ПМЭФ в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: губернаторский прием, пмэф-2024
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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