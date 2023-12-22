Презентация LADA Iskra состоится в рамках ПМЭФ в Петербурге

Предполагается, что новинка займёт почётное место в модельном ряду "АвтоВАЗа" – над бюджетным бестселлером LADA Granta, но ниже по ценовой и просторности характеристик LADA Vesta.

В рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который состоится 5 июня, будет проведена первая презентация седана LADA Iskra. Об этом пишет "Авто Mail.ru".

Как уже неоднократно заявлял президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, производство данной модели планируется начать в 2024 году, а LADA Искра поступит в продажу в 2025 году. Предполагается, что новинка займёт почётное место в модельном ряду "АвтоВАЗа" – над бюджетным бестселлером LADA Granta, но ниже по ценовой и просторности характеристик LADA Vesta. LADA Granta будет продолжать производиться и продаваться параллельно с новой моделью, однако со временем LADA Искра займет его место на конвейере "АвтоВАЗа".

В отличие от Granta, LADA Искра будет построена на современной переднеприводной платформе CMF-B. Это позволит значительно улучшить уровень комфорта, технологичности и безопасности данной модели.

Ранее мы сообщили о том, что гостей и делегатов ПМЭФ-2024 будет обслуживать Lada Aura.

Фото: Никита Чуйко/Quto.ru