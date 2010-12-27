На границе между Россией и Грузией в результате взрыва пострадало два человека,один погиб

Специалисты считают, что взрыв на границе России и Грузии носил бытовой характер.

В МВД Грузии сообщили, что на границе с Россией прогремел взрыв. Два человека пострадали, один грузинский пограничник погиб. Инцидент произошел на дагестанском участке между государствами.

В настоящее время ведомство возбудило уголовное дело по статье за нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Причиной взрыва называют возгорание баллона с газом. Специалисты уверены, что взрыв носил бытовой характер и никак не может быть связан с военными действиями или терроризмом.

У первого раненого повреждено 27-30% тела, у второго - 50%. У обоих повреждены дыхательные пути. Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом шоковом состоянии. Они госпитализированы Тбилиси. Виновные во взрыве будут наказаны административным штрафом или исправительными работами в течение двух лет.