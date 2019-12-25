На границе Тихвинского района выставили табличку с предупреждением о карантине

Рядом расположен пункт дорожной полиции.

На границе административного центра Тихвнинского района появился желтый предупреждающий знак. Фотография была размещена в сообществе "Тихвинская телега|Новости Тихвина" во ВКонтакте.

Подобные информационные аншлаги выставлены на четырёх въездах в город. Рядом с ними регулярно патрулирует дорожная полиция.





Напомним, что Тихвин закрыт на въезд и выезд согласно распоряжению губернатора Ленобласти. Во вторник, 31 марта, у двоих жителей города была обнаружена коронавирусная инфекция.

Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega