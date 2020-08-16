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На фоне дискуссий о расизме известный бренд решил изменить название соуса

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Немецкая марка Knorr откажется от названия Zigeunersauce – "цыганский соус"

Под таким наименованием продукт продавался с 1903 года. Новое название продукта уже выбрано: Paprikasauce Ungarische Art – "венгерский соус с паприкой". Он появится в продаже в течение нескольких недель.

Представители Knorr объяснили, что историческое название может повлечь негативные интерпретации: слово Zigauner имеет грубый оттенок и уже долгое время не используется немцами для обозначения цыганских общин, однако оно всё еще существовало как традиционное название соуса.

Центральный совет синти и рома Германии поприветствовал решение бренда, однако обратил внимание на то, что больше переживает за всплеск антицыганских настроений в Европе, наблюдающийся в последнее время, чем за наименование продукта.   

Видео: YouTube / Knorr Pakistan
 

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