На фестивале в Петербурге научат "Слушать сердцем"

В воскресенье вечером в нашем городе ожидается "фестиваль честной музыки".

В воскресенье, 16 июня, на панорамной крыше Hi-Hat на Петроградской стороне пройдет фестиваль честной музыки под названием "Слушай Сердцем". В один вечер московские группы OQJAV и "Наадя" выступят с большими концертными программами.

"Сейчас особенно непросто быть ближе друг к другу, к тому что внутри. Не скрывать всё за бесконечной иронией и сарказмом, достать то, что прячешь перед бесконечной лентой эскалатора в наушниках. Что звучит эхом электричек и фотографий с моря 2012 года. Вот об этом наш фестиваль" – рассказали организаторы корерспонденту Piter.TV

Группа "Наадя" долгое время является одним из главных коллективов на независимой сцене России последних лет. Задумчивые русскоязычные песни, сочетающие в себе британский минимализм и русскую лирику, уже покорили публику множества фестивалей в нашей стране и за рубежом. Последняя пластинка OQJAV "Листики-цветочки" завоевала сердца слушателей пронзительной лирикой и новым звучанием.

Начало - в 20:00.

Фото: Pixabay