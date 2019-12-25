На федеральной трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение в обоих направлениях

Дорогу перекроют на 20 минут 3 ноября. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

В понедельник, 31 октября, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что 3 ноября на 36 км трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области полностью перекроют движение.

Дорога будет перекрыта с 00:10 до 00:30 в обоих направлениях. В это время специалисты установят Г-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации.

Территорию ограничат дорожными знаками, водоналивными барьерами, смонтируют световую сигнализацию. Также привлекут машины прикрытия.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"