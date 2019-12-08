На двух путепроводах Р-23 в Лужском районе Ленобласти вводится реверсивное движение

Ограничения продлятся до 10 декабря.

На двух путепроводах, расположенных в составе дороги Р-23 от Петербурга до границы с Республикой Беларусь, временно ограничат пропускную способность. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на упомянутых объектах в Лужском районе Ленобласти введут реверсивное движение из-за планово-предупредительных работ.

С 9 по 10 октября на путепроводе через автодорогу Луга – Медведь и путепроводе через ж/д дорогу Великий Новгород – Луга перекроют полосу движения в направлении Пскова. С 10 по 11 октября на тех же участках перекроют полосу в направлении Петербурга. Кроме того, с 10 октября по 10 декабря на путепроводах снова перекроют полосу движения в сторону Пскова из-за аналогичных работ.

Реверсивное движение обеспечит светофорное регулирование по утвержденной схеме, скорость транспорта ограничат до 40 км/ч. ООО "ЕвроТрансСтрой". будет вести работы в две смены круглосуточно.

Ранее мы писали, что в Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения транспорта.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"