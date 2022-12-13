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На два дня отключат светофор на перекрестке Руставели и Просвещения
Сегодня, 19:50
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На два дня отключат светофор на перекрестке Руставели и Просвещения

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С 9:00 12 апреля до 19:00 13 апреля отключат светофор.

В Калининском районе Петербурга 12 и 13 апреля отключат светофор, чтобы его модернизировать. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

С 9:00 12 апреля до 19:00 13 апреля отключат светофор на перекрестке улицы Руставели с проспектом Просвещения. Специалисты там заменят сигнальные кабели. Работы ведутся для обустройства на участке велосипедной инфраструктуры.

Ранее реконструкция Ропшинского шоссе оценена в 1,4 млрд рублей. Завершить работы необходимо не позднее 1 июня 2025 года.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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