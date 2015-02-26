На "духовно-нравственный контент" власти России выделят дополнительно 7 млрд рублей

До этого в федеральном бюджете на эти цели было предусмотрено 3 млрд рублей.

Организации "Институт развития интернета" планируют предоставить из резервного фонда правительства дополнительно 7 млрд рублей. Деньги должны пойти на проекты в интернете, формирующие "гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности среди молодежи". Об этом пишет РБК.

Отмечается, что на эти цели в федеральном бюджете ранее было предусмотрено 3 млрд рублей. Предполагается, что дополнительное финансирование поможет поддержать около 200 интернет-проектов. Реализовать их необходимо до конца 2021 года.

Ранее мы писали, что сотрудники центра "Велес" вырастили в Петербурге арбузы.

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