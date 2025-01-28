На дорогах могут изменить правила установки скоростных лимитов

Ведомство разрабатывает методику установления скоростных режимов с учётом интенсивности движения и состояния инфраструктуры. Документ планируют ввести в 2027 году. В Госдуме предлагают повышать лимиты там, где это оправдано, например, на трассе "Таврида" в Крыму.

Министерство транспорта России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации по установлению и корректировке скоростных ограничений на автомобильных дорогах. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на информацию из министерства, документ планируется ввести в 2027 году.

Новые правила будут учитывать интенсивность движения, состояние дорожной инфраструктуры и характеристики прилегающих территорий, включая жилые зоны, учебные заведения и торговые центры. При этом методические рекомендации останутся добровольными для применения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспортной политике Рафаэль Марданшин отметил, что в ряде случаев ограничения стоит повышать. По его словам, качество дорог улучшается, а автомобили становятся более технологичными и безопасными.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал о возможном увеличении максимальной скорости до 110 км/ч на участках трассы "Таврида" в Крыму, а также на М-3 "Украина" и М-4 "Дон". Сейчас на большинстве участков "Тавриды" действует лимит 90 км/ч. Условием для повышения стало устройство стационарного освещения. Также предполагается внедрение системы мониторинга, которая будет отслеживать нарушения и позволит оперативно адаптировать ограничения в зависимости от погоды или аварийной обстановки.

Эксперты считают, что новые рекомендации могут положительно повлиять на безопасность движения и улучшить транспортную ситуацию в городах, сократив время в пути.

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Фото: Piter.TV