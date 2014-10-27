В Петербурге в ТРК "РИО" маленьким посетителям пришлось увидеть порно

В ТРК "РИО" родителям с детьми показали порнофильм, который длился 4 минуты.

В петербургском торгово-развлекательном центре "РИО" показали порнографический видеоролик. Посетители ледового катка всех возрастов запечатлели кадры из взрослого кино.

Очевидцы рассказали, что несовершеннолетние дети с сопровождением взрослых катались на коньках, как вдруг увидели порнофильм. Стало известно, что ролик нецензурного содержания длился 4 минуты. В настоящее время в ТРК "РИО" на Фучика 2 проводится проверка по факту случившегося. Также человек, из-за которого произошел инцидент понесет ответственность за совершенное.