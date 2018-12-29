Прокуратура заинтересовалась опасными горками в Петербурге

За зиму в России сотни человек пострадали после катания на неправильно спроектированных горках.

Прокуратура Фрунзенского района завершила проверку зимней горки около ТРК "РИО". Было установлено, что у конструкции небезопасный выкат. Съезд горки заканчивается железной решеткой, которая представляет опасность для горожан.

Стоит отметить, что час катания на этой горке стоил 600 рублей в выходной день, а один съезд 200 рублей. Стоимость самого сооружения оценивается в 6 млн рублей. В настоящий момент горка закрыта для посещения. В ближайшее время начнется ее демонтаж.

Напомним, что в Уфе опасную горку закрывать не стали, в результате чего во время катания погиб 5-летний мальчик. Еще 76 человек получили сильные ушибы и переломы. В 2019 году в российские больницы за зиму поступили сотни пострадавших после катания на тюбингах. Для десятка россиян поездка на ватрушке стала последней.

Видео: Piter.tv