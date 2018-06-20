В Курортном районе двое неизвестных ограбили больницу

Злоумышленники похитили примерно 200 тысяч рублей.

В пятницу, 29 марта, неизвестные ограбили больницу в Курортном районе. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, в результате налета на медицинское учреждение злоумышленники похитили примерно 200 тысяч рублей. Согласно предварительной информации налетчиков было двое.

Полицейские оперативно выехали на место происшествия. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV