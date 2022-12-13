На берег острова Гогланд массово выползают детеныши нерп

В посте уточнили, что "сегодняшний малыш оказался самым прытким – дополз до метеоплощадки и намеревался ползти дальше в лес".

В Петербурге заметили трех детенышей нерп за неполную неделю. Последний оказался самым любопытным. Об этом рассказали в телеграм-канале gogland_govorit.

В посте уточнили, что "сегодняшний малыш оказался самым прытким – дополз до метеоплощадки и намеревался ползти дальше в лес". Но его переместили к воде, чтобы он смог выжить в дикой среде.

Напомним, что с приходом оттепели увеличилась вероятность отрыва детенышей тюленей и нерп от кормящих самок. Таким тюленям нужна помощь.

Ранее петербуржцам напомнили, как себя вести при встрече с ластоногими. При встрече с ластоногими нельзя оказывать им помощь самостоятельно – забирать их или сталкивать в воду. Это может быть опасно и для человека, и для ослабленных животных.

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Фото: telegram / gogland_govorit.