На матч "Зенита" с "Барселоной" приедет гендиректор петербургского клуба Церковный

"Зенит" впервые в истории команды примет матч Евролиги.

В пятницу, 11 октября, на "Сибур Арене" в Петербурге состоится игра между баскетбольными клубами "Зенит" и "Барселона". Среди зрителей будет президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу и генеральный директор "Зенита" Александр Церковный, сообщил корреспондент Piter.TV.

Игра начнется в 20:00. Команды сразятся в рамках турнира Евролиги. "Зенит" участвует в соревнованиях, получив wild card.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что игрок ФК "Зенит" Эмануэль Маммана поедет лечиться в Европу.

Фото: пресс-служба "Зенита"