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На Зеленогорском шоссе столкнулись два автомобиля
Сегодня, 16:31
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Arinablinova

На Зеленогорском шоссе столкнулись два автомобиля

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На месте случившегося образовалась небольшая пробка

В субботу, 7 марта, на  Зеленогорском шоссе столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что водители не пострадали, машины также не получили серьезных повреждений. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор", на месте случившегося,недалеко от въезда в поселок Репино, образовалась небольшая пробка. 

Ранее мы писали, что два грузовика столкнулись на Московском шоссе.

Фото: Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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