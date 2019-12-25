На месте случившегося образовалась небольшая пробка

В субботу, 7 марта, на Зеленогорском шоссе столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что водители не пострадали, машины также не получили серьезных повреждений. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор", на месте случившегося,недалеко от въезда в поселок Репино, образовалась небольшая пробка.

Ранее мы писали, что два грузовика столкнулись на Московском шоссе.

Фото: Фото: vk.com/spb_today