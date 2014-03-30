Kia перевернулась на бок в результате аварии на Замшиной улице

Информация о пострадавших не поступала.

На Замшиной улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и "Газели". Об этом 1 сентября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла у дома №21, в результате которой Kia перевернулась на бок. Судя по фотографиям, участники аварии перекрыли две полосы движения. На место тут же прибыли сотрудники спасательных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на видео попало столкновение двух курьеров на Большой Монетной улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб