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Kia перевернулась на бок в результате аварии на Замшиной улице
Сегодня, 19:26
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Kia перевернулась на бок в результате аварии на Замшиной улице

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Информация о пострадавших не поступала.

На Замшиной улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и "Газели". Об этом 1 сентября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла у дома №21, в результате которой Kia перевернулась на бок. Судя по фотографиям, участники аварии перекрыли две полосы движения. На место тут же прибыли сотрудники спасательных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на видео попало столкновение двух курьеров на Большой Монетной улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, замшина улица, перевертыш
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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