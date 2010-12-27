На ЗСД поставили камеры фиксации нарушений

Данные с камер передаются в ГИБДД, где будут выписывать штрафы.

Оператор Западного скоростного диаметра "Магистраль Северной столицы" установил на автомагистрали камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нововведение позволит фиксировать нарушения скоростного режима как в точках, где находятся камеры, так и на всем интервале движения. Помимо этого, "ловить" будут не только "гонщиков", но и нарушителей дорожной разметки. Данные с камер передаются в ГИБДД, где будут выписывать штрафы.

"Магистраль Северной столицы" рекомендует автомобилистам Северной Столицы соблюдать скоростной режим и иные требования ПДД при поездках как на самом, так и за пределами ЗСД.

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Фото: Piter.TV