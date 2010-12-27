На Ям-Ижорском шоссе произошло смертельное ДТП

Один из водителей скончался на месте.

Утром на 4 км Ям-Ижорского шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Пушкинскому району Петербурга.

Авария произошла 25 июля около 11:25. Один из водителей скончался на месте от полученных травм. Пассажиры другого автомобиля получили повреждения: 5-летний мальчик и 11-летняя девочка - травмы средней степени тяжести, 11-летняя девочка - тяжелые повреждения. Детей госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчинском районе водитель насмерть сбил велосипедистку.

Фото: vk.com/dorinspb