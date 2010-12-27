  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчинском районе водитель насмерть сбил велосипедистку
Сегодня, 13:18
60
Cherepanov

В Гатчинском районе водитель насмерть сбил велосипедистку

0 0

Трагедия случилась на дороге "Рошаля-Черново-Учхоз".

В четверг, 25 июля в Гатчинском районе Ленобласти 72-летний водитель автомобиля Suzuki Liana насмерть сбил 66-летнюю велосипедистку. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия случилась в 11:25 на первом километре автодороги "Рошаля-Черново-Учхоз". По предварительным данным, водитель Suzuki наехал на женщину, которая двигалась по краю проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте.

Полиция начала устанавливать детали происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Гатчине на площади Коннетабля столкнулись две иномарки.

Фото: Pixabay

Теги: suzuki liana, водитель сбил велосипедистку, дтп гатчинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии