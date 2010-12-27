В Гатчинском районе водитель насмерть сбил велосипедистку

Трагедия случилась на дороге "Рошаля-Черново-Учхоз".

В четверг, 25 июля в Гатчинском районе Ленобласти 72-летний водитель автомобиля Suzuki Liana насмерть сбил 66-летнюю велосипедистку. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия случилась в 11:25 на первом километре автодороги "Рошаля-Черново-Учхоз". По предварительным данным, водитель Suzuki наехал на женщину, которая двигалась по краю проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте.

Полиция начала устанавливать детали происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Гатчине на площади Коннетабля столкнулись две иномарки.

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