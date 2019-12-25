На Волхонском шоссе полыхает свалка

В Ломоносовском районе горит масштабная свалка. Пламя на Волхонском шоссе тушат более 30 сотрудников МЧС.

Накануне, 5 декабря, в Ленобласти загорелась свалка на Волхонском шоссе. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:54. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС оп региону.

На борьбу с огнем отправились подразделения Федеральной противопожарной службы, дежурные смены областного гарнизона и частей из Санкт-Петербурга. На месте происшествия работают более 30 человек, используется 12 единиц техники.

По информации ведомства, на площади 1,2 тыс. квадратных метров горит щепа. Пока нет информации о пострадавших в результате пожара. Угрозы распространения огня на соседние населенные пункты нет.

Специалисты проверили воздух в районе свалки. Уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не превышен.

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Фото: Телеграм / Как дела, Санкт-Петербург?