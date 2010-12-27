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На Волхонском шоссе фура вылетела в кювет
Вчера, 18:50
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Shdaria
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На Волхонском шоссе фура вылетела в кювет

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По неизвестным причинам огромная фура с грузом ушла в кювет.

В Санкт-Петербурге 6 февраля на Волхонском шоссе фура угодила в кювет по неизвестным причинам. Пользовотели сети предполагают, что дорожное происшествие могло случится из-за "лысой" резины на колесах. Однако есть и другие версии: "Если у него даже и хорошая резина, то в кювет он ушёл только из-за хорошо повешенного дорожного полотна. Грузовик с контейнером. Неизвестно как груз в нем стоит, его просто напросто могло снести", - пишет Anton Kravets.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Ранее мы сообщали, что в Петербурге устранили пожар в автосервисе .

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , фура в кювете
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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