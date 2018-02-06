Пожар в автосервисе Петербурга: последние новости

В Петербурге ликвидировали пожар на улице Тамбасова. Происшествие обошлось без пострадавших.

В Петербурге днем, 6 февраля на улице Тамбасова, дом №5 вспыхнул автосервис. Известно, что в 12.44 в службу "01" поступило сообщение о пожаре по адрес. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 12.53.

Фото и видео с пожара автосервиса на Тамбасова

Установлено, что в автосервисе возник пожар из-за горящих обстановок на площади 200 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня, в 13.10 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-бис. Спустя полчаса, в 13.33 огонь удалось полностью устранить.