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Витебский вокзал в Петербурге прошел комплексную дезинфекцию
Сегодня, 15:16
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himif

Витебский вокзал в Петербурге прошел комплексную дезинфекцию

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На Московском провели аналогичную процедуру.

На Витебском вокзале Петербурга провели комплексную дезинфекцию. Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, площадь обработанных поверхностей составила свыше 10 тысяч квадратных метров.

Процедуру провели сотрудники Невского спасательного центра при ГУ МЧС по Петербургу. Общественные и служебные помещения, а также поручни, двери, табло, оборудование для досмотра обработали высокоэффективными, но безопасными  дезинфицирующими средствами.

Днем раньше аналогичную процедуру провели и на Московском вокзале. В планах у спасателей и железнодорожников – полная обработка всех крупных вокзалов ОЖД.

Ранее мы сообщали, что на выходные маршруты из Петербурга в Выборг и Зеленогорск добавили электрички.

Фото: ozd.rzd.ru

Теги: вокзал, дезинфекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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