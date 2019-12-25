Витебский вокзал в Петербурге прошел комплексную дезинфекцию

На Московском провели аналогичную процедуру.

На Витебском вокзале Петербурга провели комплексную дезинфекцию. Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, площадь обработанных поверхностей составила свыше 10 тысяч квадратных метров.

Процедуру провели сотрудники Невского спасательного центра при ГУ МЧС по Петербургу. Общественные и служебные помещения, а также поручни, двери, табло, оборудование для досмотра обработали высокоэффективными, но безопасными дезинфицирующими средствами.

Днем раньше аналогичную процедуру провели и на Московском вокзале. В планах у спасателей и железнодорожников – полная обработка всех крупных вокзалов ОЖД.

Ранее мы сообщали, что на выходные маршруты из Петербурга в Выборг и Зеленогорск добавили электрички.

Фото: ozd.rzd.ru