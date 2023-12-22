Самый популярный вокзал Петербурга среди жителей Ленобласти

Наибольшее количество пассажиров было зарегистрировано на станциях Девяткино (1,8 млн человек) и Выборг (1,6 млн человек).

Большое количество пассажиров ежедневно отправляется с вокзалов Петербурга в различные города Ленобласти. Согласно данным АО "СЗППК", наиболее востребованным среди жителей области оказался Финляндский вокзал. В 2023 году более 4,6 млн человек отправились оттуда в областные населенные пункты, причём наибольшее количество пассажиров было зарегистрировано на станциях Девяткино (1,8 млн человек) и Выборг (1,6 млн человек).

Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк отмечает, что совместно с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией (СЗППК) комтрансом проводится работа по улучшению пригородного сообщения. В частности, идёт работа над актуализацией расписания поездов и заменой подвижного состава.

С 1 января 2024 года по самому популярному маршруту "Санкт-Петербург-Финляндский - Выборг" было назначено шесть пар поездов "Ласточка", и за прошлый год этот маршрут перевез более 1,1 млн пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что заказник "Раковые озёра" в Ленобласти закроют до середины лета.

Фото: Piter.TV