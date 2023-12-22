Заказник "Раковые озёра" в Ленобласти закроют до середины лета

Специалисты планируют проектирование четвертого этапа ШМСД от улицы Коммуны до КАДа, а соглашение о передаче дороги партнерам для строительства будет подписано в текущем году.

На особо охраняемых природных территориях Ленинградской области в апреле устанавливается период тишины. Заказники и маршруты закрываются для посетителей во время гнездования и массовой миграции птиц. Первым закроется заказник "Раковые озера".

Согласно пресс-службе региональной администрации, закрытие заказника и одноименного экомаршрута начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Кроме того, запрещено посещение береговой зоны озер ООПТ во время периода тишины.

Подобный период тишины также будет установлен в заказниках "Белый камень", "Березовые острова", "Выборгский", "Кургальский", "Кивипарк", "Лебяжий", "Озеро Мелководное" и других. Даты закрытия природных территорий будут различными.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам, Федор Стулов, поделился, что перелетные птицы останавливаются в Ленинградской области, чтобы восстановить силы и продолжить путь. Многие птицы также возвращаются, готовятся к выбору партнеров и строят гнезда. Во время этого периода ООПТ орнитологической направленности закрывается для сохранения разнообразия пернатой фауны.

Фото: ВКонтакте / ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"