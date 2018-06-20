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На Выборгском шоссе столкнулись иномарки: есть пострадавшие 

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В одной из машин была семья с грудным ребенком.

Во вторник, 26 марта, на Выборгском шоссе столкнулись иномарки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что авария произошла из-за того, что "Лансер".

Это случилось прямо перед нами... в нашу машину полетели куски автомобиля, выкинуло его из колеи (ласнсера)

отмечает автомобилист

В ДТП есть пострадавшие, горожане отмечают, что в одной из машин была семья с грудным ребенком. На кадрах видно, что у машин имеются серьезные повреждения.

На месте ожидают медиков.

Ранее мы сообщали о том, что В Приморском районе вооруженные мужчина ворвался в салон связи

Видео:дтп и чп петербкрг/вк

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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