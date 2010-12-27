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На Выборгской набережной такси влетело под грузовик
Сегодня, 12:04
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TretyakovaS

На Выборгской набережной такси влетело под грузовик

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Очевидцы предполагают, что водитель мог уснуть за рулем.

На Выборгской набережной автомобиль "Яндекс.Такси" угодил под грузовик. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

"Выборгская набережная, напротив Citroen, водитель жив, но в шоке" - написал один из пользователей группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

По словам свидетелей аварии,  грузовик, с которым столкнулось такси, был автомобиль снегоуборочной техники. Очевидцы предположили, что водитель мог уснуть за рулем. 

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп и чп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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