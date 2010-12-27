Старшеклассник с наркотическим отравлением попал в больницу в Ломоносове

Подросток состоит на учете в полиции.

Старшеклассника госпитализировали с наркотическим отравлением в Ломоносове. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 16-летнего ученика девятого класса нашли 8 марта около 17 часов в Ломоносове. Подросток лежал на скамейке у дома 3 по улице Скуридина без сознания.

Его доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Медики диагностировали отравление неизвестным наркотическим веществом. Школьник впал в кому 1 степени.

Сообщается, что подросток состоит на учете в полиции.

Проводится проверка.