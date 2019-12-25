На Вербной открыли новую поликлинику №125

В ней есть отделение лечебной физкультуры с бассейном.

В субботу, 7 августа, в Приморском районе на Вербной улице открыли новую поликлинику №125. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В день поликлиника сможет обслужить до 60 тыс. человек. На сегодняшний день к ней уже прикреплено 20 тыс. жителей микрорайона Коломяги. Отмечается, что в ней есть отделение лечебной физкультуры с бассейном.

Кроме этого, в поликлинике есть отделение, отвечающее за вакцинацию и углубленную диспансеризацию, в том числе людей, переболевших ковидом. Здесь также есть возможность получить прививку от коронавируса.

По словам губернатора Петербурга, во время строительства больницы сменилось 3 подрядчиков, последние же смогли учесть все требования и достроить "здание с хорошим качеством".

В 2021 году планируют построить еще одну поликлинику на Туристской улице на 600 посещений. Сообщается, что в ЖК "Богатырь" на Полевой Сабировской улице будет офис врача общей практики.

Ранее мы писали, что за текущий год заключили более 35 контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы.

Фото: пресс-служба Смольного