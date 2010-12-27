  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Васильевском острове откроется ночлежка
Сегодня, 18:42
111
nadezhda_sib

На Васильевском острове откроется ночлежка

0 0

Пункт для обогрева бездомных жителей будет работать с 20:00 до 08:00.

Сегодня, 15 октября, в Василеостровском районе откроется пункт для обогрева граждан без определенного места жительства в зимний период, сообщила пресс-служба администрации района. 

"Ночлежка" будет работать ежедневно с 20:00 до 8:00 по адресу Шкиперский проток, участок 37. В пункте обогрева будут места для отдыха, для бездомных людей предусмотрено обеспечение продуктами быстрого питания. 

В роли заказчика выступил Комплексный центр Василеостровского района, а исполнителем по договору - МБОО "Ночлежка".

Ранее петербургская "Ночлежка" рассказала о проблемах открытия приюта в Москве. 

Фото: Ночлежка / VK 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии