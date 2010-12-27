На Васильевском острове откроется ночлежка

Пункт для обогрева бездомных жителей будет работать с 20:00 до 08:00.

Сегодня, 15 октября, в Василеостровском районе откроется пункт для обогрева граждан без определенного места жительства в зимний период, сообщила пресс-служба администрации района.

"Ночлежка" будет работать ежедневно с 20:00 до 8:00 по адресу Шкиперский проток, участок 37. В пункте обогрева будут места для отдыха, для бездомных людей предусмотрено обеспечение продуктами быстрого питания.



В роли заказчика выступил Комплексный центр Василеостровского района, а исполнителем по договору - МБОО "Ночлежка".

Ранее петербургская "Ночлежка" рассказала о проблемах открытия приюта в Москве.

Фото: Ночлежка / VK