На Васильевском острове обезопасят семь пешеходных переходов

По требованию прокуратуры, возле "зебры" установят перила.

Прокуратура Петербурга во время проверки территории на Васильевском острове выявила нарушения безопасности дорожного движения по 8 адресам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Через Куйбышевский районный суд специалисты обязали Комитет по благоустройству города установить ограждения возле семи пешеходных переходов. Это необходимо для того, чтобы защитить участников дорожного движения от возможных аварий и наездов.

Перила появятся по следующим адресам: на Наличной улице, Новосмоленской набережной и улице Одоевского, Новосмоленской набережной и улице Беринга, Малом проспекте В.О. и 16/17 линии В.О., Среднем проспекте В.О. и 2/3 линии В.О., Среднем проспекте В.О. и 16/17 линии В.О., а также между домом № 28 на 13 линии В.О. и домом № 21 на 12 линии В.О.

Ранее мы писали, что в 2019 году в Петербурге потратят 1,2 млрд рублей на капитальный ремонт дорог.

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