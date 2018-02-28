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nadiputintseva
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На Васильевском острове перекроют улицу из-за прорыва трассы

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Детскую улицу залило холодной водой.

28 февраля в Василевском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу. Очевидцы сообщают, что дорогу залило водой.

Известно, что авария произошла около дома 30 по Детской улице. Место дефекта оградили лентами. Прохожие рассказывают, что к месту происшествия едет трактор. Улицу собираются перекрывать.

Поскольку на месте прорыва не наблюдается характерных клубов пара, пользователи соцсетей заключили, что улицу затопило холодной водой.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Адмиралтейском районе жилые дома и ЗСД на час остались без электроэнергии.

Видео: Piter.tv

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Теги: новости спб , происшествия , прорвало трубу на васильевском острове
Категории: Новости СПб Картина дня

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