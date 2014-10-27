На Васильевском острове 15 домов останутся без горячей воды из-за обновления теплосетей

На 18 и 19 линии Васильевского острова продолжается реконструкция теплосетей. Из-за этого 15 жилых домов останутся без горячей воды несколько дней подряд.

Сотрудники Теплосети Петербурга ведут работы по реконструкции тепловой сети на 18-19 линии Васильевского острова. Восстановительные работы будут проведены в два этапа. С девяти утра вторника, 19 сентября, до девяти утра среды специалисты заменят обратный трубопровод диаметром 300 миллиметров на 18-19 линиях Васильевского острова. Всего будет обновлено 52 метра труб.

С девяти утра четверга, 21 сентября, до девяти утра пятницы будут заменять подающего трубопровода. В Теплосети отметили, что из-за сложности и большого объема проводимых работ возможно ограничение водоснабжения. В 15 домах не будет горячей воды.