На Варшавской улице разбитый каршеринг оставили прямо на дороге

Спустя несколько часов машину забрал эвакуатор.

В ночь с субботы на воскресенье, 9 февраля, жители Московского района заметили арендованный автомобиль, брошенный посреди дороги. Фотографиями "одинокого" транспортного средства поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, каршеринг выглядел разбитым и занимал одну из полос недалеко от дома 23 на Варшавской улице. В комментариях также отметили, что позже на место происшествия приехал эвакуатор и убрал транспортное средство с проезжей части.

Ранее мы писали, что сотрудники ДПС устроили погоню за 18-летним водителем.

Фото: vk.com/spb_today