В Петербурге водитель Лады въехал в обидчика на Audi с московскими номерами

Бурное обсуждение среди пользователей соцсетей вызвало видео с ДТП, в котором водитель Ауди, сломавший зеркало и отпинавший отечественное авто, получил от второго удар в капот.

Необычное ДТП произошло утром 15 ноября на Ушаковском мосту. В сети появилось видео от очевидцев, на котором видно, как сработал закон мгновенной кармы для водителя Audi.

На записи видно, как водитель иномарки по неизвестной причине вышел из своего авто посередине полосы и направился к ехавшей сзади Ладе. Агрессор с московскими номерами ударил по боковому стеклу и ногой пнул зеркало отечественного авто. В ответ водитель пострадавшего авто намеренно или случайно въехал в багажник новенькой Audi.

Причины конфликта не известны, но пользователи соцсетей встали на сторону водителя с разбитым зеркалом. Оба участники конфликта остались ожидать наряд ГИБДД.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург