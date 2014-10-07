На Ушаковском мосту иномарка столкнулась с грузовиком "Водоканала"

Пожилая женщина за рулем BMW получила травму ноги и была доставлена в Покровскую больницу.

На Ушаковском мосту в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW и грузовика "Водоканала". Авария случилась 4 ноября около 15:00 в направлении движения к центру города, в результате чего образовался серьезный затор.

По предварительной информации, пожилая женщина, управлявшая автомобилем BMW, получила травму ноги. На место оперативно прибыли экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи, которая оказала пострадавшей первую помощь и затем доставила ее в Покровскую больницу для дальнейшего обследования. Иномарка получила серьезные повреждения, пишет 78.ru.

Движение на Ушаковском мосту было полностью восстановлено к 17:00. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины столкновения и возможные нарушения правил дорожного движения.

Фото: Piter.TV