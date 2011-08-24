Женщина и двое детей погибли при пожаре в садоводстве под Петербургом

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара на территории СНТ "Ржевка-1".

В результате пожара в частном доме на территории садоводства "Ржевка-1" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. Как сообщает прокуратура Северной столицы, происходило горение двухэтажного дома, бани, пристройки и автомобилей на общей площади 200 кв. м.

По предварительной информации, причиной возгорания стала печка в бане. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, которые проводят осмотр места происшествия. Отец семейства в момент пожара находился на работе и, узнав о происшествии, приехал к уже полыхавшему дому. После тушения пожара пожарные обнаружили тела 36-летней женщины и двух детей — 6 и 3 лет.

По предварительной информации, причиной возгорания стала печка. Супруг погибшей был на работе, после начала пожара оперативно прибыл на место. Со стороны администрации района окажем всю необходимую помощь и поддержку. Социальные службы также прибыли на место. Мужчину разместим в гостинице. Андрей Хорт, глава администрации Красногвардейского района

Прокуратура района взяла на контроль ход проверки, проводимой территориальным отделом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Фото: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга