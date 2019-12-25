Философ из Киева напомнил о присоединении земли, принадлежащей тюркским народам.

На Украине заявили о правах на Поволжье. Об этом в авторской статье для местного издания "День" написал столичный философ Петр Кралюк. Он назвал в материале утверждение о том, что Волга — русская река, мифом. Специалист считает, что данный регион не имеет отношения к формированию русского населения, поэтому не стоит считать Волгу русской рекой. Писатель уточнил, что в эпоху Средневековья данная территория относилась к тюркским кочевникам, а в состав России земли вошли только в середине XVI века, когда страной управлял Иван Грозный. При этом значимую роль в присовении участка автор отвел украинцам.

Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими". Петр Кралюк, киевский философ

Иностранец рассказал читателям о том, что на Поволжье украинцы появились в середине XVII века - спустя столетие после присоединения к России. Украинцам пришлось мигрировать в регион из-за имеющих место притеснений на Гетманщине и Слабожанщине.

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