На Украине заявили о гарантиях поддержки от США при конфликте с Россией

Андрей Таран и Ллойд Остин провели телефонные переговоры.

На Украине заявили о гарантиях официальной поддержки от США при конфликте с Россией. Об этом говорится в заявлении, сделанном пресс-службой Минобороны Киева. Военные уточнили, что Вашингтон готов оказать коллегам помощь в случае нагнетания обстановки на Донбассе. Чиновники рассказали о проведенных телефонных переговорах между Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остиным. Украинский руководитель объяснил, что РФ не хочет соблюдать режим перемирия.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине. пресс-служба Минобороны Украины

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Ллойд Остин в разговоре с Андреем Тараном осудил "эскалацию российских провокаций". Минобороны США подтвердили приверженность к защите украинской территории. Кирби заявил журналистам, что с 2015 года Вашингтон выделил Киеву порядка 2 млрд долларов на развитие сферы безопасности.

Украине не нужен "символический" звонок от Байдена.

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