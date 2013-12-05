На Украине комбат приказал расстреливать поджигателей авто ВСУ

Олег Романов отреагировал на поджоги автомобилей сотрудников военкоматов.

Командир противотанкового батальона из третьей отдельной штурмовой бригады (бывший полк "Азов", который запрещен на территории России и признан экстремистской, неонацистской итеррористической организацией) Вооруженных сил Украины Олег Романов заявил в социальных сетях о том, что он разрешил сослуживцам расстреливать без суда и следствия тех, кто поджигает в тыловой зоне автомобили военнослужащих.

Я как командир батальона по согласованию с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злодеев высшая мера наказания применялась на месте. Чтобы не пользовались мы никакими нашими правоохранительными органами. Олег Романов, командир батальона ВСУ

Напомним, что на Украине в последнее время часто фиксируются случаи поджогов машин, принадлежащих военкоматам или их сотрудникам. Таким образом местное население выражает свой протест против проведения властями страны насильственной мобилизации граждан. На прошлой неделе СМИ говорили о поджогах транспортных средств, произошедших в Киеве, Виннице, Днепре, Ровно, Львове. Практически каждый день горят машины военнослужащих в Одессе.

Пушилин объяснил рост цен на бензин в ДНР атаками ВСУ и сезонностью.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ